Kerimcan Durmaz’a istenen ceza belli oldu

Kaynak: DHA

"HANİ CASİNOLAR FALAN"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA