Galatasaraylı Osimhen’in olaylı gecesi! Önce saldırdı sonra para teklifi etti

Futbolcu Victor Osimhen'in eğlence gecesi olayla bitti. Maslak'taki bir bara giden ekip, çıkışta olay çıkardı. Kameraları ve gazetecileri görünce sinirlenen futbolcu ve arkadaşları, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kaynak: Sabah