Galatasaraylı Osimhen'in olaylı gecesi! Önce saldırdı sonra para teklifi etti
Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, gece eğlencesinde karşısında gazetecileri görünce olay çıkardı. Basın mensuplarına önce saldıran futbolcu, daha sonra görüntülerin silinmesi için para teklifinde bulundu.
Futbolcu Victor Osimhen'in eğlence gecesi olayla bitti. Maslak'taki bir bara giden ekip, çıkışta olay çıkardı. Kameraları ve gazetecileri görünce sinirlenen futbolcu ve arkadaşları, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Saldırgan tavırlar sergileyen Osimhen, görüntüleri sildirmek için önce muhabirlere rüşvet teklif etti, isteği yerine getirilmeyince tehditler savurarak saldırıya geçti.
Muhabirimizin etrafı sarıldı makinesi elinden böyle alındı.
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Küfürler savuran futbolcu, muhabirimizin makinesindeki fotoğrafları da sildirmeye çalıştı.
Galatasaray'ın yarın İstanbul'da oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Osimhen'in tavırları tepki topladı.