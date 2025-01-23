Edip Akbayram'ın son sağlık durumu nasıl? Eşinden açıklama...
Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Akbayram'ın son durumuyla ilgili eşi Ayten Akbayram'dan açıklama geldi.
Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.
İki haftadır tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Akbayram'ın sağlık durumu hakkında eşi Ayten Akbayram açıklama yaptı.
"İYİ OLACAK İNŞALLAH"
Milliyet'in haberine göre; Ayten Akbayram, "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" diye konuştu.
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.
Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.
Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.
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