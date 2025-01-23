3 yıllık aşkta mutsuz son! Ekin Koç Ukraynalı sevgilisinden ayrıldı

Barış Manço şarkıları okuyacağını belirten oyuncu, "Çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir altı ay kadar var. Şarkıları ben okuyacağım. Bunun için çalışıyoruz. Çok güvenmiyorum o yüzden çalışmaya erken başladım" dedi.

Kaynak: Instagram