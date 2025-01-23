3 yıllık aşkta mutsuz son! Ekin Koç Ukraynalı sevgilisinden ayrıldı
Birçok projede rol alan ünlü oyuncu Ekin Koç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Irina Lunkova ile yollarını ayırdığını duyurdu.
'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisi ile tanınan ve 'Benim Adım Gültepe', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Üç Kuruş' gibi projelerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ekin Koç, şimdi bambaşka bir heyecan içinde...
Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun hayatını konu alacak olan biyografik filmde, Barış Manço'yu canlandıracak olan Koç, projeye dair heyecanını takipçileriyle paylaştı.
Barış Manço şarkıları okuyacağını belirten oyuncu, "Çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir altı ay kadar var. Şarkıları ben okuyacağım. Bunun için çalışıyoruz. Çok güvenmiyorum o yüzden çalışmaya erken başladım" dedi.
Ekin Koç, 3 yıldır Ukraynalı model Irina Lunkova ile sevgiliydi. Ünlü çiftin ilişkisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
AŞK BİTTİ
Aşk hayatı sorulan Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ayrıldıklarını açıkladı. Koç, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Ne yazık ki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu" şeklinde cevap verdi.
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