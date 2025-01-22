Pelin Karahan hakkında şok iddia: "5 aydır kira ödemiyor"

KARAHAN SESSİZ!

Batuhan isimli ev sahibi, iddialarını şöyle sürdürdü: "Kontrata atılan imzanın sahte olduğunu söylediler. Ekim 2023'te bu konuda dava açıldı ve süreç hala devam ediyor. Kirayı yıllık peşin ödemişlerdi, ancak 2024 Ekim ayında ödenmesi gereken kira bedeli ödenmedi. Şu anda icra takibi başlatılmış durumda. Evi tahliye etmedikleri gibi kira borcunu da ödemiyorlar."

Pelin Karahan'ın annesi Nural Koçyiğit