Pelin Karahan hakkında şok iddia: "5 aydır kira ödemiyor"
Bir dönemin gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolüyle adını duyuran oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz’da kiraladığı evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündeme geldi.
"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Bahar" ve "Kirli Sepeti" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Pelin Karahan son günlerde ev sahibi ile yaşadığı sorunlarla gündemde...
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Ev sahibi Batuhan bey çeşitli iddialarda bulundu. Bir programa telefonla bağlanan Batuhan isimli bir kişi, Pelin Karahan'ın 5 aydır kira ödemediğini ve uyarılara rağmen evi boşaltmadığını ileri sürdü.
Ev sahibi, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: Beykoz'daki bir siteden ev aldık. Pelin Karahan'ın annesi Seher Nural Koçyiğit, bu evi kiraladı. Pelin Hanım'ın eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023 yılı sonunda çıkmak üzere kontrat imzaladık, ancak tahliye edilmedi.
KARAHAN SESSİZ!
Batuhan isimli ev sahibi, iddialarını şöyle sürdürdü: "Kontrata atılan imzanın sahte olduğunu söylediler. Ekim 2023'te bu konuda dava açıldı ve süreç hala devam ediyor. Kirayı yıllık peşin ödemişlerdi, ancak 2024 Ekim ayında ödenmesi gereken kira bedeli ödenmedi. Şu anda icra takibi başlatılmış durumda. Evi tahliye etmedikleri gibi kira borcunu da ödemiyorlar."
Ev sahibi ile Pelin Karahan arasında yaşanan anlaşmazlık programda geniş yankı uyandırdı. Karahan'ın bu iddialara nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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