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Ünlü yönetmen David Lynch'ten acı haber! Hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 22:37 Güncelleme: 16.01.2025 22:54
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Ünlü yönetmen David Lynch’ten acı haber! Hayatını kaybetti

Sinema dünyasının ünlü Yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce 'amfizem' teşhisi konan Lynch, 'Blue Velvet' ve 'Mulholland Drive' gibi filmleri ve 'Twin Peaks' gibi televizyon yapımlarıyla da ön plana çıkan bir yönetmendi.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti. Yönetmenin ölüm haberini ailesi sosyal medyadan açıkladı.

Yönetmen ve yazar David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, ölümünü sosyal medyadan duyurarak "Onunla birlikte büyük bir boşluk oluştu" dedi.

"AMFİZEM"E YAKALANMIŞTI

2024 yılında yaşam boyu sigara içmenin sonucunda amfizem teşhisi konulduğunu ve artık dışarı çıkıp yönetmenlik yapamayacağını açıklamıştı.

Ünlü yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybettiÜnlü yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti

DAVİD LYNCH KİMDİR?

David Keith Lynch, 20 Ocak 1946'da Missoula, Montana'da doğdu. Babası Donald Walton Lynch , ABD Tarım Bakanlığı'nda çalışan bir araştırmacı, annesi Edwina Lynch ise, İngilizce öğretmeniydi.

Washington DC'deki Corcoran Sanat ve Tasarım Okulu'nda eğitime başladı ve 1964'te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu'na transfer oldu.

Pennsylvania Akademisi'nde ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times) 'ı çekti. Ardından Bruce Samuelson adlı bir sanatçıyla animasyon yapma fikri üzerine çalıştı. Lynch, 1968 yılında animasyon ve canlı aksiyonun bir karışımını denemeye karar vererek dört dakikalık kısa filmi The Alphabet'i üretti.

1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaşmıştır. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi.

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Ünlü yönetmen David Lynch’ten acı haber! Hayatını kaybetti Ünlü yönetmen David Lynch’ten acı haber! Hayatını kaybetti Ünlü yönetmen David Lynch’ten acı haber! Hayatını kaybetti
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