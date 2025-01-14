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Kerimcan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 11:24
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Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın avukatı aracılığıyla yaptığı 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi.

Yasa dışı bahisle mücadele devam ederken, özellikle sanal ortamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ünlüler polis radarında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

İTİRAZ REDDEDİLDİ!

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz ile birlikte Atakan Yılmaz'ın da utukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

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