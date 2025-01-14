Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yasa dışı bahisle mücadele devam ederken, özellikle sanal ortamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ünlüler polis radarında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: DHA