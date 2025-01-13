13 Ocak 2025, Pazartesi
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Ferdi Tayfur'un yıllık telif gelirine ilişkin açıklama: "Kesinlikle asılsızdır"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 14:14
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Ferdi Tayfur’un yıllık telif gelirine ilişkin açıklama: Kesinlikle asılsızdır

Arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar üzerine Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Arabesk müziğin duayeni Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören usta sanatçıdan gelen acı haber sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Geçtiğimiz haftalarda son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaşananların yanı sıra yıllık telif geliri hakkında da çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaların hızla yayılması üzerine Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AAKaynak: AA

"BİR SANATÇININ ALACAĞI HER TÜRLÜ TELİF EN DOĞAL HAKKIDIR"

Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur'un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır." dedi.

"35 MİLYON TELİF ALDIĞI İDDİALARINI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"

Başkan Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır.

Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır." ifadelerini kullandı.

"TELAFFUZ EDİLEN RAKAMLAR ASTRONOMİK"

İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM'ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir." diye konuştu.

Kaynak: AAKaynak: AA

FERDİ TAYFUR'UN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında

1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin

1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül

1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu

1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü

1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri

1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle

1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme

1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

Kaynak: AAKaynak: AA

1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni

1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım

1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam

1976 - Huzurum Kalmadı

1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme

1977 - Vazgeç Felek / Derbeder

1977 - Batan Güneş

1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum

1978 - Son Sabah

1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu

1979 - Yuvasız Kuşlar

1980 - Nisan Yağmuru

1981 - İnsan Sevince

1982 - Ben De Özledim Odebs Plak

1983 - Sen de mi Leyla

1984 - Yaktı Beni

1985 - Kurtuldum

1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1

1986 - Haram Oldu

1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2

1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın

1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3

1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)

1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4

1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü

1990 - Hoşçakal

1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5

1991 - Gelirsen - Bana da Söyle

1992 - Prangalar

1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü

1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"

1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme

1997 - Of Dağlar

1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme

1999 - Yoksun - Kör Talih

1999 - Zengin Olursam

2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme

2002 - İnceden

2003 - Durun Ayaklarım

2003 - Yandı Gönlüm

2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6

2004 - Bir Demet Gül

2006 - Aşkın Cezası

2007 - Gençliğimin Şarkıları

2009 - Boynu Bükük Şarkılarım

Kaynak: AAKaynak: AA

ROL ALDIĞI FİLMLER

1981 - Kara Gurbet

1982 - Sen de mi Leyla

1983 - Yıldızlar da Kayar

1983 - Kalbimdeki Acı

1976 - Çeşme

1977 - Derbeder

1977 - Benim Gibi Sevenler

1978 - Yadeller

1978 - Batan Güneş

1978 - Son Sabah

1979 - İnsan Sevince

1980 - Boynu Bükük

1980 - Huzurum Kalmadı

1980 - Durdurun Dünyayı

1981 - Bir Damla Ateş

1981 - Olmaz Olsun

1981 - Ben de Özledim

1982 - Günaha Girme

1982 - Hasret Sancısı

1983 - Yaktı Beni

1984 - Çılgın Arzular

1984 - Utanıyorum

1985 - Haram Oldu

1985 - Her Şeyim Sensin

1986 - Affet Allah'ım

1986 - İçimde Bir His Var

1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

1987 - Sevgiler Çiçek Gibi

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım

1988 - Elveda Mutluluklar

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

1989 - Bu Şehrin Geceleri

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin

2007 - Ben Ferdi Tayfur

2007 - Natuk Baytan Belgeseli

OYNADIĞI DİZİLER

2002 - Reyting Hamdi

2000 - Hayatım Roman

2007 - Yersiz Yurtsuz

2008 - Memur Muzaffer

Kaynak: AAKaynak: AA

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