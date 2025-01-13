Ferdi Tayfur'un yıllık telif gelirine ilişkin açıklama: "Kesinlikle asılsızdır"
Arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar üzerine Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Arabesk müziğin duayeni Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören usta sanatçıdan gelen acı haber sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
Geçtiğimiz haftalarda son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaşananların yanı sıra yıllık telif geliri hakkında da çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Bu iddiaların hızla yayılması üzerine Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, açıklama yaptı.
Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyledi.
"BİR SANATÇININ ALACAĞI HER TÜRLÜ TELİF EN DOĞAL HAKKIDIR"
Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur'un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır." dedi.
"35 MİLYON TELİF ALDIĞI İDDİALARINI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"
Başkan Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır.
Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır." ifadelerini kullandı.
"TELAFFUZ EDİLEN RAKAMLAR ASTRONOMİK"
İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM'ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir." diye konuştu.
FERDİ TAYFUR'UN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar
1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün
1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında
1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin
1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda
1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül
1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin
1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun
1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu
1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü
1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar
1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri
1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle
1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme
1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın
1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar
1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni
1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım
1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam
1976 - Huzurum Kalmadı
1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme
1977 - Vazgeç Felek / Derbeder
1977 - Batan Güneş
1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum
1978 - Son Sabah
1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu
1979 - Yuvasız Kuşlar
1980 - Nisan Yağmuru
1981 - İnsan Sevince
1982 - Ben De Özledim Odebs Plak
1983 - Sen de mi Leyla
1984 - Yaktı Beni
1985 - Kurtuldum
1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1
1986 - Haram Oldu
1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2
1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3
1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)
1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4
1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü
1990 - Hoşçakal
1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5
1991 - Gelirsen - Bana da Söyle
1992 - Prangalar
1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü
1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"
1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme
1997 - Of Dağlar
1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme
1999 - Yoksun - Kör Talih
1999 - Zengin Olursam
2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme
2002 - İnceden
2003 - Durun Ayaklarım
2003 - Yandı Gönlüm
2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6
2004 - Bir Demet Gül
2006 - Aşkın Cezası
2007 - Gençliğimin Şarkıları
2009 - Boynu Bükük Şarkılarım
ROL ALDIĞI FİLMLER
1981 - Kara Gurbet
1982 - Sen de mi Leyla
1983 - Yıldızlar da Kayar
1983 - Kalbimdeki Acı
1976 - Çeşme
1977 - Derbeder
1977 - Benim Gibi Sevenler
1978 - Yadeller
1978 - Batan Güneş
1978 - Son Sabah
1979 - İnsan Sevince
1980 - Boynu Bükük
1980 - Huzurum Kalmadı
1980 - Durdurun Dünyayı
1981 - Bir Damla Ateş
1981 - Olmaz Olsun
1981 - Ben de Özledim
1982 - Günaha Girme
1982 - Hasret Sancısı
1983 - Yaktı Beni
1984 - Çılgın Arzular
1984 - Utanıyorum
1985 - Haram Oldu
1985 - Her Şeyim Sensin
1986 - Affet Allah'ım
1986 - İçimde Bir His Var
1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Sevgiler Çiçek Gibi
1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım
1988 - Elveda Mutluluklar
1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım
1989 - Bu Şehrin Geceleri
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin
2007 - Ben Ferdi Tayfur
2007 - Natuk Baytan Belgeseli
OYNADIĞI DİZİLER
2002 - Reyting Hamdi
2000 - Hayatım Roman
2007 - Yersiz Yurtsuz
2008 - Memur Muzaffer
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