13 Ocak 2025, Pazartesi
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İkinci kez ameliyat oldu! Edip Akbayram'ın kızı son durumunu açıkladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 13:48
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İkinci kez ameliyat oldu! Edip Akbayram’ın kızı son durumunu açıkladı

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldı. İkinci kez ameliyata alınan usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi, kızı Türkü Akbayram'dan geldi.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor...

75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bugün ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının son durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

"KANAMA YÜKSEK ÖLÇÜDE DURDURULDU"

Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat.

Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde 1-2 günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

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