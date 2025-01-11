Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Sevenleri hastaneye akın etti
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği anlaşılan müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede dün öğlen saatlerinde ameliyat oldu. Akbayram'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, sevenleri de hastaneye akın etti.
'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram'ın usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu merak konusu oluyor...
Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Entübe edildiği açıklanan Akbayram, dün iç kanama nedeniyle ameliyata alındı. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.
Edip Akbayram'ın sevenleri de hastaneye akın etmeye devam ediyor. Sanatçı Ferhat Göçer, teknik direktör Aykut kocaman, sanatçı Belkıs Akkale, Nükhet Duru ve birçok tanıdık isim, vyoğun bakımda yatan Edip Akbayram için hastaneye geldi.
'EDİP AKBAYRAM SANATÇI KİŞİLİĞİYLE TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN ÜSTADLARINDAN'
Yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, "Hepimize geçmiş olsun. Edip Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen üstatlarından, kıymetli büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık on günlük süreçte bizi çok üzdü. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bir ameliyat olması söz konusu, iç kanamanın devam ettiği için. Bende şimdi içerdeki arkadaşlarla bir istişare yapacağım. Hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri. Bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz. Ailesi şu anda endişeyle, kaygıyla içerden gelecek haberi bekliyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.
'ONUN TÜRKÜLERİYLE, ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK'
Gürsel Tekin ise, "Edip Akbayram hepimizin abisi. Onun türküleriyle, şarkılarıyla büyüdük. Özelde bir dostluğumuz var Edip abiyle. Doktorlar ona olağanüstü bir ilgi ve çaba içinde. Yoğun bakımda belki bir ameliyat yapılabilir, bekliyoruz. Kendisine şifa diliyoruz" diye konuştu.
'OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN VE SANATÇI'
Aykut Kocaman, "Edip abi kendisi bir kere olağanüstü bir insan ve sanatçı. Görüştüğüm bir insan. Duyunca hemen geldim. Kendisine şu anda acil şifa dilemekten başka yapacak bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır" ifadelerini kullandı.
'AMELİYATTAN ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKMIŞ'
Arkadaşlıklarının çok uzun yıllara dayandığını söyleyen Nükhet Duru, "Ameliyattan çok başarılı bir şekilde çıkmış. İç kanama durumunu toparlamışlar. Bizim canımız, ciğerimiz Edip Akbayram 48 saat dikkatle yoğun bakımda kalacak. Ondan sonra inşallah yine kavuşacağız. Çok uzun yıllar dostluk var geride. Belki Türkiye'de, İstanbul'da bu hayat gayesinde her gün birbirimizi arayıp soramıyoruz ama kalplerdeki yer değişmiyor" şeklinde konuştu.