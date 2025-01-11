Edip Akbayram’ın sağlık durumu nasıl? Sevenleri hastaneye akın etti

'ONUN TÜRKÜLERİYLE, ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK'

Gürsel Tekin ise, "Edip Akbayram hepimizin abisi. Onun türküleriyle, şarkılarıyla büyüdük. Özelde bir dostluğumuz var Edip abiyle. Doktorlar ona olağanüstü bir ilgi ve çaba içinde. Yoğun bakımda belki bir ameliyat yapılabilir, bekliyoruz. Kendisine şifa diliyoruz" diye konuştu.

'OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN VE SANATÇI'

Aykut Kocaman, "Edip abi kendisi bir kere olağanüstü bir insan ve sanatçı. Görüştüğüm bir insan. Duyunca hemen geldim. Kendisine şu anda acil şifa dilemekten başka yapacak bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır" ifadelerini kullandı.

'AMELİYATTAN ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKMIŞ'

Arkadaşlıklarının çok uzun yıllara dayandığını söyleyen Nükhet Duru, "Ameliyattan çok başarılı bir şekilde çıkmış. İç kanama durumunu toparlamışlar. Bizim canımız, ciğerimiz Edip Akbayram 48 saat dikkatle yoğun bakımda kalacak. Ondan sonra inşallah yine kavuşacağız. Çok uzun yıllar dostluk var geride. Belki Türkiye'de, İstanbul'da bu hayat gayesinde her gün birbirimizi arayıp soramıyoruz ama kalplerdeki yer değişmiyor" şeklinde konuştu.

Edip Akbayram'ın kızı / Kaynak: DHA