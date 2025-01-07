Yasa dışı bahis soruşturmasında oyuncu Atakan Yılmaz’a gözaltı

BAŞSAVCILIK: YASA DIŞI BAHİS 'DİJİTAL UYUŞTURUCU' NİTELİĞİNDEDİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumarın 'dijital uyuşturucu' niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı' olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibarıyla da toplumda etki alanı bulunan şahıslardan biri olan oyuncu Atakan Yılmaz'ın, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde 'yasa dışı bahis' olarak bilinen 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs 07 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA