Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi. Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz "Yasadışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi.
Durmaz, sorgusunda 10 bin euro karşılığında DJ performansı sergilediğini anlatıp, söz konusu reklamdan haberdar olmadığını savundu. Aynı soruşturmada gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz'ın da tutuklanmasına karar verildi.
AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Bugün ise konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Kerimcan Durmaz'ın avukatı,10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HERHANGİ BİR REKLAM YAPMADIM
Öte yandan Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.
Durmaz ifadesinde herhangi bir paylaşım yapmadığını söyleyerek "Ben bu hususta emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadım. Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta'da konser verdiğim esnada arkamda LED ekranlarla yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur.
Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Ben bu konser esnasında bunu fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım. Paylaşım yaptığım 4 video kaydı vardır, bunları da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, halk arasında 'Yasa dışı bahis' olarak bilinen '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında internet fenomenleri ve ünlülere yönelik açtığı soruşturmalar sürüyor...
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alınmıştı.
İddialara göre Durmaz'ın Malta'da gerçekleştirdiği bir DJ performansı sırasında arka planda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yer aldı.
Mahkemeye çıkarılan iki isim tutuklandı.
İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
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