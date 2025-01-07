07 Ocak 2025, Salı
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kabrine ziyaret sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 17:11
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kabrine ziyaret sürüyor!

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı sevenleri yasa boğdu. Geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un sevenleri, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine akın etti. Hayranları, usta sanatçının kabrini ziyaret ederek çiçekler bıraktı.

Arabesk müzik sanatçısı ve bestekar Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İHAKaynak : İHA

Tayfur için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce insanın katıldığı cenaze namazı sonrası ünlü sanatçı son yolcuğuna uğurlandı.

FERDİ TAYFUR'UN KABRİNE ZİYARET SÜRÜYOR!

Sanat dünyasının efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Sarıyer'de bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine sevenleri akın etti.

Kaynak: A HABER Kaynak: A HABER

Hayranları, sanatçının mezarına çiçekler bıraktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan izlenimlerini aktardı.

Kaynak : A HABER Kaynak : A HABER

Öte yandan Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde sanatçının daha önce hiç görülmeyen çocukları dikkatleri çekti. İşte Tayfur'un çocukları...

Timur Turanbayburt: Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya geldi. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı. Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. Bu bağış, Tayfur'un hayatta kalmasına yardımcı oldu ve baba-oğul arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

Tuğba Dınız ile Funda Doğrul: Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile nikâh masasına oturdu. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur'un gençlik yıllarında hayatına girdi. Sanatçı, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, "Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum" diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. İkili, Ferdi Tayfur'un son anına kadar Marmaris'te yaşadı.

Tuğçe Tayfur: Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988'de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı.

Ferdi Taha Tayfur: Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009'da Ferdi Taha isminde oğulları dünyaya geldi. Ferdi Taha, bugüne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü ancak Kasım 2024'te babasının doğum gününü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez görüldü.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

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