Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kabrine ziyaret sürüyor!

Öte yandan Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde sanatçının daha önce hiç görülmeyen çocukları dikkatleri çekti. İşte Tayfur'un çocukları...

Timur Turanbayburt: Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya geldi. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı. Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. Bu bağış, Tayfur'un hayatta kalmasına yardımcı oldu ve baba-oğul arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

Tuğba Dınız ile Funda Doğrul: Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile nikâh masasına oturdu. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur'un gençlik yıllarında hayatına girdi. Sanatçı, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, "Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum" diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. İkili, Ferdi Tayfur'un son anına kadar Marmaris'te yaşadı.

Tuğçe Tayfur: Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988'de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı.

Ferdi Taha Tayfur: Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009'da Ferdi Taha isminde oğulları dünyaya geldi. Ferdi Taha, bugüne kadar gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü ancak Kasım 2024'te babasının doğum gününü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez görüldü.

Kaynak: DHA