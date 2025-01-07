Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen önce evladını şimdi de eşini kaybetti!
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Coşkun Göğen'in hayatı art arda gelen acı haberlerle sarsıldı. 2018 yılında kızını kaybeden usta oyuncu, bu kez de eşini kaybetti. Usta oyuncunun 20 yıllık eşi kansere yenik düştü.
60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan usta oyuncu, Acemi Hırsız, Vezir Parmağı, Sahte Kabadayı, Gecenin Sonu, Kayıp Kızlar, Tarzan Rıfkı ve daha unutulmaz birçok filmle adından söz ettirdi.
Her ne kadar "kötü adam" rolüyle akıllarda yer etse de 79 yaşındaki oyuncu, Yeşilçam'ın en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.
2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu, bu sefer de eşinin vefatıyla yıkıldı. Göğen'in kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bale öğretmeni olan Anjelika, Rusya'da toprağa verildi.
"KENDİ VATANIMA BİLE GETİREMEDİM"
Eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi
- Talisca'yı unutturacak transfer geliyor! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yeni Zamlı EFT ücreti 2025 | Bankalar arası para göndermek ne kadar oldu?
- 43'lük Simge Sağın diyeti! 10 günde iğne ipliğe döndüren yöntem: 3 kilo birden...
- Tarım Kredi'de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...
- 1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması
- Sıcaklıklar artıyor: Bugünden itibaren başladı! Meteoroloji hava durumu raporu 7 Ocak | İstanbul, İzmir, Erzurum...
- Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...
- BİLSEM sonuçları belli oldu mu? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç takvimi...
- Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?
- AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?