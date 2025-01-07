Yeşilçam’ın yıldızı Coşkun Göğen önce evladını şimdi de eşini kaybetti!

Bale öğretmeni olan Anjelika, Rusya'da toprağa verildi.

"KENDİ VATANIMA BİLE GETİREMEDİM"

Eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor."

Kaynak: Instagram