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Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen önce evladını şimdi de eşini kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 16:20 Güncelleme: 07.01.2025 16:21
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Yeşilçam’ın yıldızı Coşkun Göğen önce evladını şimdi de eşini kaybetti!

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Coşkun Göğen'in hayatı art arda gelen acı haberlerle sarsıldı. 2018 yılında kızını kaybeden usta oyuncu, bu kez de eşini kaybetti. Usta oyuncunun 20 yıllık eşi kansere yenik düştü.

60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan usta oyuncu, Acemi Hırsız, Vezir Parmağı, Sahte Kabadayı, Gecenin Sonu, Kayıp Kızlar, Tarzan Rıfkı ve daha unutulmaz birçok filmle adından söz ettirdi.

Coşkun Göğen'in hayatını kaybeden kızı (İHA)Coşkun Göğen'in hayatını kaybeden kızı (İHA)

Her ne kadar "kötü adam" rolüyle akıllarda yer etse de 79 yaşındaki oyuncu, Yeşilçam'ın en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.

2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu, bu sefer de eşinin vefatıyla yıkıldı. Göğen'in kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Coşkun Göğen'in vefat eden eşi (Instagram)Coşkun Göğen'in vefat eden eşi (Instagram)

Bale öğretmeni olan Anjelika, Rusya'da toprağa verildi.

"KENDİ VATANIMA BİLE GETİREMEDİM"

Eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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