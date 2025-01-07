Kerimcan Durmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Durmaz, bulunduğu adresten gözaltına alındı.
Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri hakkında düzenlenen yasadışı bahis operasyonları devam ediyor...
Geçtiğimiz aylarda, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin bulunduğu pek çok kişiye yasa dışı bahis soruşturması açılmıştı. İki ünlü isim ve birçok sosyal medya fenomeni operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştı.
Bu soruşturmalarda adı geçen son isim fenomen Kerimcan Durmaz oldu. Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.
Savcılığın hazırladığı iddianamede de Ortaç hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yeni Zamlı EFT ücreti 2025 | Bankalar arası para göndermek ne kadar oldu?
- 43'lük Simge Sağın diyeti! 10 günde iğne ipliğe döndüren yöntem: 3 kilo birden...
- Tarım Kredi'de İNDİRİMLER BUGÜN BAŞLADI! 7-13 Ocak kataloğu: ÇAYKUR Filiz çay 199,902 TL, Tavuk 189 TL...
- 1999-2005-2008 SGK girişine 5 yıllık kazanç rehberi! Kadın-erkek prim gün tablosuyla erken emeklilik hesaplaması
- Sıcaklıklar artıyor: Bugünden itibaren başladı! Meteoroloji hava durumu raporu 7 Ocak | İstanbul, İzmir, Erzurum...
- Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi...
- BİLSEM sonuçları belli oldu mu? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç takvimi...
- Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?
- AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Göbek yağları, basen... Yağlı bölgeleriniz anında eriyecek! Uzmanından 3'lü beslenme reçetesi
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?