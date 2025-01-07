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Kerimcan Durmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 10:48 Güncelleme: 07.01.2025 11:43
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Kerimcan Durmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Durmaz, bulunduğu adresten gözaltına alındı.

Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri hakkında düzenlenen yasadışı bahis operasyonları devam ediyor...

Geçtiğimiz aylarda, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin bulunduğu pek çok kişiye yasa dışı bahis soruşturması açılmıştı. İki ünlü isim ve birçok sosyal medya fenomeni operasyonlar sonucu gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimlere yasadışı bahis soruşturması! (DHA)Ünlü isimlere yasadışı bahis soruşturması! (DHA)

Bu soruşturmalarda adı geçen son isim fenomen Kerimcan Durmaz oldu. Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı.

Kerimcan Durmaz'a gözaltı kararı! (Instagram)Kerimcan Durmaz'a gözaltı kararı! (Instagram)

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede de Ortaç hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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