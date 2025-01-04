Türban takıp video paylaşmıştı! Dini değerleri aşağılayan Murat Övüç gözaltında...

Fenomen Murat Övüç,'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Hatırlanacağı üzere Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta türban taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

Gelen şikayetlerin ardından harekete geçen yetkililer, Övüç'ü ifadesini almak üzere Vatan Emniyet'e götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.