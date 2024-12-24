Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz’un boşanma davasında yeni gelişme!

Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Fiko' ve 'Lezize Nine' karakterleriyle hafızalara kazınan, son olarak ise "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde 'Peyami' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Umut Oğuz ile Sevilat Tilda Oğuz çiftinden kötü haber gelmişti.

Evlendikten bir yıl sonra oğulları Dora'yı kucaklarına alan çift, boşanma kararı alıp, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Sevilay Tilda Oğuz'un 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi sonrası dava ertelendi.

Oyuncunun avukatı; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz gün görülen davadan ara karar çıktı!

İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada davacı Sevilay Tilda Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.

6 yıllık evlilikte nafaka krizi! / Kaynak: Instagram