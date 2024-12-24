Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme!
Oyuncu Umut Oğuz ile 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz arasında nafaka krizi çıkmıştı. Sevilay Tilda Oğuz, 1 milyon liralık tazminat ve aylık 25 bin liralık nafaka talep etmişti. Tüm bunların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. İşte Oğuz'un eşi ve oğluna ödeyeceği nafaka...
Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Fiko' ve 'Lezize Nine' karakterleriyle hafızalara kazınan, son olarak ise "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde 'Peyami' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Umut Oğuz ile Sevilat Tilda Oğuz çiftinden kötü haber gelmişti.
Evlendikten bir yıl sonra oğulları Dora'yı kucaklarına alan çift, boşanma kararı alıp, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Sevilay Tilda Oğuz'un 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka istenmesi sonrası dava ertelendi.
Oyuncunun avukatı; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz gün görülen davadan ara karar çıktı!
İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada davacı Sevilay Tilda Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.
"PARAN BİTİNCE BENDEN ANLAŞMALI BOŞANMAK ZORUNDASIN"
Duruşmada söz alan Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı, "Müvekkil 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, 'paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi.
MAHKEMEDEN ARA KARAR!
Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.
"İTİBARI SARSILMASIN DİYE SUSTUM"
Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor.
Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir yaşam kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum" ifadelerini kullandı.