Rıza Kalkavan, Billur Kalkavan'ın cenazesinde böyle görüntülenmişti (A Haber arşiv)

Acı haberi sosyal medyadan duyuran gazeteci Asena Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil"

Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu, Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rıza Kalkavan Kimdir?

Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Kalkavan ailesinin babası Nazım Kalkavan, denizcilik sektöründe önemli bir figür olarak tanınıyordu. Nazım Kalkavan'ın ikinci eşi Nuyan Germiyanoğlu ile evliliğinden Billur ve Rıza Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan, 59 yaşında sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti