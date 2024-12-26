Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş insanı Rıza Kalkavan'ın sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. İddiaya göre arkadaşlarından biri Kalkavan'ın maddi problemler nedeniyle bir süredir sahte alkol tükettiğini söyledi.
2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu.
İddiaya göre, Ortaköy'deki bir işletmeden satın aldığı alkollü içkiyi akşam yemeğinde tüketen Kalkavan aniden fenalaştı. İlk olarak görme kaybı yaşayan Kalkavan yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakıma alınan Kalkavan, tüm müdahalelere karşın bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
59 yaşındaki iş insanının ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. Kalkavan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran gazeteci Asena Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil"
Rıza Kalkavan, Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın oğlu, Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
Rıza Kalkavan Kimdir?
Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Kalkavan ailesinin babası Nazım Kalkavan, denizcilik sektöründe önemli bir figür olarak tanınıyordu. Nazım Kalkavan'ın ikinci eşi Nuyan Germiyanoğlu ile evliliğinden Billur ve Rıza Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan, 59 yaşında sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti