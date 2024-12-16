Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Klibinde uyuşturucuya özendirmişti

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan'ın kliplerindeki uyuşturucu kullanımını özendirici sahneler tepkilere neden olmuştu. Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sansar Salvo'nun Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.