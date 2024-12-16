Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Klibinde uyuşturucuya özendirmişti
Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Evinde yapılan aramada 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan'ın kliplerindeki uyuşturucu kullanımını özendirici sahneler tepkilere neden olmuştu. Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Sansar Salvo'nun Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.