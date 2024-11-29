Wanda Nara ile Icardi’nin boşanma davası: Türk adaletine güveniyor!

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, kendisini defalarca aldatan eşi Wanda Nara, attığı her adımla gündem olamaya devam ediyor.

Icardi, kendisiyle evli olduğu halde, rap'çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara'ya boşanma davası açmıştı. Çift, karşılıklı suçlamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriirken yeni bir gelişme yaşandı.

ICARDİ TÜRK ADALETİNE GÜVENİYOR!

Sabah'ın yazarı Mevlüt Tezel, konuyu şu şekilde kaleme aldı:

"Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı. Icardi'nin davanın Türkiye'de açılmasını istediği yönünde iddialar var.

Nara ise Türkiye'deki boşanma davalarında 'zina'nın haklı gerekçe sayılmasından dolayı davanın Arjantin'de görülmesi için çabalıyor.

Çiftin her attığı adım Arjantin basınında gündem yaratıyor. Dava Türkiye'de açılırsa Icardi'den büyük tazminat koparma peşinde olan Nara, borçlu bile çıkabilir!

Kaynak: A HABER ARŞİV

"BENİ TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİN"

Kocasını defalarca aldatan, sevgilileriyle yatakta fotoğraflar paylaşan Nara, Icardi'ye tazminat bile ödemek zorunda kalabilir.

Zaten Icardi de eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" dedi. Yani davanın Türkiye'ye taşınma ihtimali var ve Icardi de 'beni Türk adaletine teslim edin' der gibi hareket ediyor. Bu olayda çok tartıştığımız, eksikleri bulunan Türk yargı sisteminin birçok ülkeye göre aile kurumunu koruyan daha sağlam yasalar olduğunu görmüş olduk.

Icardi gibi yakışıklı, karizmatik, milyonlarca hayranı ve serveti olan bir futbol yıldızı, yaşadığı haksızlıklara ve aldatmalara rağmen Nara'dan neden vazgeçmedi? Anlamak mümkün değil. Elbette Icardi'nin de hataları var. Takım arkadaşının eşiyle yaşadığı birliktelik ona Arjantin Milli Takımı'nın kapılarını kapattı. Seri A'da üst üste gol kralı olup, Paris Saint Germain'e rekor bir ücretle transfer olan Icardi'nin hayatında Nara olmasaydı belki de bugün futbolun zirvesinde olacaktı. Nara olmasaydı yolu Türkiye'ye de düşmezdi elbette. "

Kaynak: A HABER ARŞİV