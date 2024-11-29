Başarılı sunucu Esra Erol yılbaşı planını açıkladı

2010 yılında Ali Özbir ile yaptığı evlilikten Ömer Erol ve İdris Ali adlarında iki evladı olan Esra Erol, son yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Önceki akşam bir etkinlik çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Esra Erol'a yılbaşı planı soruldu.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Esra Erol yılbaşını ailesiyle birlikte geçirecek.

Erol yaptığı açıklamada, "Yeni yılda en büyük temennim ailemle beraber sağlıklı güzel bir yıl geçirmek olduğu için o gece yine ailemle yine beraber büyük aile masası kurulacak. Yeni yılı karşılayacağız, duamızı edeceğiz. Ertesi güne hazır başlayacağız." dedi.

Kaynak: Instagram

"ÇOCUKLARIN TEK İSTEDİĞİ ŞEY FORMA"

Erol, basın mensupları "Çocuklardan hediye olarak özel istek geldi mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Biz kura çekiyoruz. Kim kime çıktığını söylemiyor. Bir miktar belirliyoruz. Çocukların da harçlıklarıyla alabilecekleri küçük bir miktar. Mühim olan düşünmeleri. İsterlerse elle çizebilirler, yapabilirler. Ancak erkek çocuklarının tek istedikleri şey forma"

Bu açıklamanın ardından Erol'un çocukları da merak edildi.

Esra Erol'un eşi ve çocukları / Kaynak: Instagram

Esra Erol'un oğlu İdris Ali / Kaynak: Instagram

Esra Erol'un çocukları İdris Ali ile Ömer / Kaynak: Instagram