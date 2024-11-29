Seda Sayan biricik oğlu Oğulcan Engin'le poz verdi!
Kendisinden yaşça küçük Çağla Ökten'le mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin ile birlikte verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.
Çağlan Ökten ile evlendiği dönemde oğlu Oğulcan Engin'le küslük yaşayan Seda Sayan, çocuğuyla arasını düzeltmişti.
Ünlü şarkıcı şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Sayan, son olarak bir araya geldiği Oğulcan Engin ile anne-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı.
Seda Sayan, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan o kareyi "Kurban olduğum" diyerek paylaşırken, Oğulcan Engin ise anne-oğul pozlarına "Kraliçem" notunu düştü.