Seda Sayan biricik oğlu Oğulcan Engin’le poz verdi!

Çağlan Ökten ile evlendiği dönemde oğlu Oğulcan Engin'le küslük yaşayan Seda Sayan, çocuğuyla arasını düzeltmişti.

Ünlü şarkıcı şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kaynak: Instagram

Sayan, son olarak bir araya geldiği Oğulcan Engin ile anne-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan o kareyi "Kurban olduğum" diyerek paylaşırken, Oğulcan Engin ise anne-oğul pozlarına "Kraliçem" notunu düştü.

Kaynak: Instagram