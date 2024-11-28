Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf: "Hayatımda romantikliğe yer yok"

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu.

Taşcıoğlu, "9 yıl arayla annemle babamı kaybettim. 32 yaşındaydım, benim Annemi anlayabileceğim, Annemin bana yakın olacağı yıllarda kaybettim Annemi... Annem içimde ukte..." ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAK İSTERDİM"

Geç evlendiği için anne olamadığını dile getiren oyuncu, "Anne olmak isterdim. Geç evlendim. Geç evlenince, geç çocuk sahibi olmaya çalışıyorsun, önüne bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de aşamadım o sıkıntıları" dedi.

Kaynak: Instagram

"HİÇ ROMANTİK BİRİ DEĞİLİM"

Murat Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, hayatında romantikliğe pek yer olmadığını dile getirdi.

Taşçıoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hiç romantik biri değilimdir. Hiç sevmem öyle şeyler, çiçek alsınlar, hediye alsınlar, hiç sevmem! Murat bir gün eve elinde çiçekle geldi, sakın bir daha bana çiçek alma dedim, hediye de alma dedim bana. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri, sevgililer gününde doğum gününde bana hediye almak zorunda değilsin. Evlilik yıldönümümüzü de karşılıklı olarak unuttuğumuz için bizim hiç o taraklarda bezimiz yok..."

"ŞÖHRET BULUNMAZ BİR HİNT KUMAŞI DEĞİL"

Sibel Taşcıoğlu, şöhretle ilgili ise şöyle konuştu:

"Şöhret bulunmaz bir Hint kumaşı değil. Kendi açımdan, her hafta televizyonda bir yerimiz var ve tanınıyoruz. Seyirci seni yaptığın şeylerden takdir ediyor, yolda çeviriyor sana güzel duygularını söylüyor, insanı memnun eden, mutlu eden bir şey... Bazı insanların bu durum ayağına dolanıyor olabilir, zorlukları olabilir şöhretin, benim ayağıma dolanmıyor, keyfini çıkarıyorum. Herkes aynı şekilde karşılayamayabilir, ben memnunum"

Kaynak: Instagram