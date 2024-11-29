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Popstar Bayhan'ın babası trafik kazasında hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 08:53
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Popstar Bayhan’ın babası trafik kazasında hayatını kaybetti!

Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası Sabahattin Gürhan trafik kazasında yaşamını yitirdi.

"Öyle deli gibi esme başım dönüyor" ve "Seninle Olmak Var Ya" şarkılarıyla hafızalarda yer edinene ve benzersiz yorumuyla birçok kişinin gönlünde taht kuran Bayhan, son şarkısıyla sektöre hızlı bir dönüş yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, bugün acı bir haberle gündeme geldi.

Bayhan'ın babası / Kaynak: Sosyal medyaBayhan'ın babası / Kaynak: Sosyal medya

Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Ünlü şarkıcı acı haberi, Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı mezarlığına defnedilecektir." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram
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