Popstar Bayhan’ın babası trafik kazasında hayatını kaybetti!

"Öyle deli gibi esme başım dönüyor" ve "Seninle Olmak Var Ya" şarkılarıyla hafızalarda yer edinene ve benzersiz yorumuyla birçok kişinin gönlünde taht kuran Bayhan, son şarkısıyla sektöre hızlı bir dönüş yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, bugün acı bir haberle gündeme geldi.

Bayhan'ın babası / Kaynak: Sosyal medya

Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaynak: Instagram

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Ünlü şarkıcı acı haberi, Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı mezarlığına defnedilecektir." dedi.

Kaynak: Instagram