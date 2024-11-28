Hepsi üyelerinden Yasemin Yürük yıllar sonra itiraf etti! "Gülçin istemedi"

2000'li yıllara damgasını vuran ve büyük bir popülerlik kazanan Hepsi Grubu, Gülçin Ergül'ün veda etmesinin ardından dağıldı ve her biri kendi yolunda kariyerine devam etmeye başladı.

Hepsi üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Hepsi Grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söylemişti.

Son olarak bir AVM'de görüntülenen Yürük, belgesel projesinin Gülçin Ergül istemediği için iptal olduğunu açıkladı.

Kaynak: Instagram

Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Yürük, şu ifadeleri kullandı:

"Fazla konuşmak istemiyorum çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor. Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi. O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun.

Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum. Hayatımda da negatif enerji istemiyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz."

Grubun diğer üyesi Cemre Kemer'in, "Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum" diyerek Ergül'e gönderme yapmasıyla ilgili Yürük, "Cemre'ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik. O hep bir şeyler söyledi. Kendi dünyasında mutlu olsun. Hepsi grubu daha imkânsız olmaz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: A HABER ARŞİV