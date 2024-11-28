Tuna Kiremitçi korkuttu: "Ufak bir direkten dönüş"

Tuna Kiremitçi, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü isim, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"DİREKTEN DÖNÜŞ"

Kiremitçi, yaşadığı sağlık sorununu "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda" şeklinde ifade etti.

Kaynak: Instagram

Ardından, kendisini arayan ve soranlara teşekkür eden ünlü isim, "Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam." diyerek, işlerine hızla geri döneceğini belirtti.

Kaynak: Instagram