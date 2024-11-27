Torbacıyla yakalanmıştı! Feyza Civelek’in savunması inandırıcı bulunmadı!

Feyza Civelek, uyuşturucu siparişi verdiği torbacıyla sivil polis ekiplerine yakalanmıştı. Çevirmeye takılan torbacıya seslenerek, "Getirdin mi malzemeleri" dediği ortaya çıkmıştı. Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'ye, 'Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Civelek, bu davada 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

"ALKOL KESMEYİNCE..."

Sabah'ın haberine göre; Civelek ifadesinde, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.

Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden uyuşturucu aldığını aktaran Civelek, "Ben kendisinden uyuşturucu sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram

"ONUN YÜZÜNDEN YANDIM"

Dava geçtiğimi günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Sanık Selçuk Ç. SEGBİS sistemiyle hazır edilirken avukatı katıldı. Sanık Selçuk Ç. savunmasında, Feyza Civelek'le birlikte uyuşturucu içeceklerini, 10 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu madde kullanımını bir şekilde bırakamadığını söyledi.

Sanık daha önce görünen cezasından dolayı kullandığı için yakalandığını bu durumun ticaret olarak değerlendirildiğini bu yüzden Feyza Civelek'in kendisini suçladığını onun yüzünden yandığını ileri sürerek beraatini istedi.

FEYZA CİVELEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağladı. Sanık Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme Feyza Civelek için ise uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Instagram



