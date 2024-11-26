Uğur Dündar’ın babalık davası: DNA testi ve raporlama hatalarla dolu!

Uğur Dündar'a açılan babalık davası sonucuna itiraz etti. Gazeteci Dündar'dan ise yanıt gecikmedi.

Isparta 2'nci aile mahkemesi, Uğur Dündar hakkında açılan babalık davasında kararını verdi. Daha önce yapılan DNA incelemesini yeterli bulan mahkeme, yeni bir araştırmaya gerek olmadığına karar verdi.

Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan ise, GÜNAYDIN Gazetesi'ne konuştu. Adli tıp raporuna itiraz ettiğini söyledi.

"Normal prosedüre göre Adli Tıp'ın DNA testinde sürüntü, saç ve kan örneği alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Uğur Dündar'dan kan ve sürüntü alındı ama saç örneği alınmadı. Ayrıca örnekler alınırken avukatım da yanımda değildi. Yani ilk DNA testi usule uygun yapılmadı."

Gülatan, Uğur Dündar'ın konuya ilişkin yaptığı konuşmalarla milyonların önünde annesine ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirtti.

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Uğur Dündar da iddialara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"Çarşamba akşamı D ilara Gülatan'ın annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında yüz kızartıcı belgeleri yayınlayacağım. İçinizden tükürmek gelecek!"

Dilara Gülatan avukatlarıysa soy bağının tespiti için davayı istinafa götürdü. Gülatan ayrıca, itirazlarının kabul edilmemesi için Uğur Dündar'ın Koç Üniversitesi'nden 5 hoca ile 50 sayfalık rapor hazırlattığını söyledi.