Fenomen Sibil Çetinkaya’nın tatili başına iş açtı! 550 bin TL ödeyecek

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile bir süredir aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı.

Kaynak: Instagram

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerle birlikte üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.

Kaynak: Instagram