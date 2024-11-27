Fenomen Sibil Çetinkaya'nın tatili başına iş açtı! 550 bin TL ödeyecek
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir içki markasının sponsorluğunda Capri'ye tatile gitmişti. Üç gün süren tatil boyunca, alkollü içeceği Instagram hesabında, markasının logosu görünecek şekilde birkaç kez paylaşan Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık, fenomenin bu paylaşımlarını gizli alkollü içecek reklamı olarak değerlendirerek, 550 bin 59 lira ceza kesti.
Oyuncu Şükrü Özyıldız ile bir süredir aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı.
Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerle birlikte üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.