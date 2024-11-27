Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine yönelik büyük bir operasyon başlatmış ve bu kapsamda birçok kişi gözaltına alınmıştı.

11 Kasım'da düzenlenen operasyonda, ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da gözaltına alınan kişiler arasında yer alıyordu.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Aralık'ta Serdar Ortaç'ın, 30 Aralık'ta ise Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı duyurulmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde, Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararının kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: A HABER ARŞİV

Ev hapsi kaldırılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Videoda, zor bir süreçten geçtiğini belirten şarkıcı, yaşadığı pişmanlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Ortaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe! Herkes bundan ders çıkarsın"

Öte yandan ünlü şarkıcı, yıllar önce yaptığı açıklamalarla kumar oynamayı bıraktığını ve tövbe ettiğini söylemişti.

Katıldığı bir programda kumar bağımlılığıyla ilgili konuşan Ortaç, "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında gökdelen vardı o gitti" yanıtını vermişti.

Kaynak: A HABER ARŞİV