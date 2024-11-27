Hafsanur Sancaktutan sevgilisi Kubilay Aka’ya övgüler yağdırdı!

24 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

"Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" açıklamasından bulunan güzel oyuncunun meslektaşı Kubilay Aka yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Instagram

Sancaktutan, son olarak bir markanın reklam çekimi için gittiği Brezilya'dan dönüşte İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

"ADAM YOK DEDİM ALASINI BULDUM"

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım. Bana oraya çiçek yolladı, ben herhalde Kubilay'dan değildir dedim ama çok romantik ya. En sevdiğim özelliklerinden birisi. Adam yok dedim alasını buldum" dedi.

Kaynak: Instagram