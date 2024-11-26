Aradığı aşkı buldu! Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş itirafı!

Daha önce 2 kez evlenen Birce Akalay, şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor.

Aradığı aşkı bulan Hakan Kurtaş'ta bulan Akalay, geçtiğimiz akşam görüntülendiği bir davette özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Hakan Kurtaş / Kaynak: Instagram

Son zamanlarda 'Kuş Uçuşu', 'Mezarlık' gibi projelerle gündem olan başarılı oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünlü güzel, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliği hakkındaki sorulara kısaca yanıt verdi.

Kaynak: Instagram

"ÇOK İYİ GELDİ BANA AŞK"

Akalay, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" dedi.

Kaynak: Instagram