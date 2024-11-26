Eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı! Hakimi tehdit etmişti...

16 yaşındaki kızı ve eski eşi Efe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıktı.

İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararının gerekçesi olarak Akkaya'nın kızının davasına bakan hakimler hakkında attığı tweetler olarak gösterildi.

Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor...

Akkaya'nın sosyal medya paylaşımı

Akkaya, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ve tüm bunlara şahit, paralel kurguda bunların ekmeğine yağ sürmek için hazır kıta gibi bekleyen ve benim mal varlığıma çöken bu arsız çetenin imzasını veren yandan konuya dahil hakimi unutmayalım.

Bu şahıs hiç sorgulamıyor bu nasıl bir baba, devletin kurumu adli tıptan kaçmasını, öz evladını bırakıp Londra'da hayatına devam etmesini göz ardı edebilecek kadar gözü dönmüş.

Size de gereken yapılıyor. Size de tekrar söyleyeyim burası muz cumhuriyeti değil. Sizi de denetleyen bir kurum var elbet. Yakında orada hesap vereceksiniz.

Bu sırada bana verdiğiniz maddi zararı da karşılarsınız tahmin ediyorum. Artık bunlarla çingene gibi ağız dalaşına girmek de istemiyorum. Giderek onların çirkinliğine dönüşmek en büyük korkumuz.

Hukuki süreci paylaşacağım bu konu ile de ilgili olarak."

Kaynak: A HABER ARŞİV

Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darbedildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Yaşanan bu olaylar sonrası, Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı suçundan hapsi talep edilmişti.