Entübe edilen Ankaralı Turgut’un kızı kardeşlerine ateş püskürdü!

Akciğer kanserine yakalanan Ankaralı Turgut'un kızı, babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.

'Ankaralı Turgut' olarak bilinen Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Kaynak: Instagram

20 gün önce hastaneye kaldırılan Karataş'ın tedavisi sürerken, kızı Eylem Boran'dan yeni bir paylaşım geldi.

Babası Ankaralı Turgut'un fotoğrafını paylaşan kızı Eylem Boran, "Bakın evlatları sizin eseriniz utanın yazıklar olsun size babamı ne hale getirdiniz" notu düşerek kardeşlerine öfke kustu.

Kaynak: Instagram

Bir takipçisinin olayın ne olduğunu sormasıyla ise Eylem Boran, "Evlat denen bu yaratıklar babama sosyal medyada atmadıkları iftira kalmadı telefon açıp küfür ettiler ve en sonunda babam yoğun bakıma düştü onların yüzünden onlar beddualı evlat babam onlara çok beddua verdi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Instagram

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın neşeli türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

Kaynak: Instagram