"Köylü kadın" itirafı tepki çekti! Pınar Altuğ'dan yeni açıklama

Katıldığı bir etkinlikte "Köylü kadını" rolünü oynayamayacağını belirten Pınar Altuğ, bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü ifade ederek konu hakkında bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna şöyle karşılık vermişti: "Olabilir tabii... Bu tipi müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden"

Kaynak: Instagram

Altuğ'un "Köylü kadını çıkmaz benden" sözleri ise tartışma yaratmıştı.

Kaynak: Instagram

Sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Pınar Altuğ yeni bir açıklama yaptı.

Altuğ şu ifadeleri kullandı:

"Aradan cümleyi çekince saçma sapan oluyor. Biraz mantıklı davranmak lazım. Benim kaşlarımın şekli ortada. Bu surat doğal görünmeyeceğini için öyle rol çıkmaz manasında söylemiştim.

Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım. Daha hadsiz algılanmışım algıladığım kadarıyla. Söylediğim güzellikle ilgili değildi. Bu tip çok uygun olmaz"

Kaynak: Instagram