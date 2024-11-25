Uğur Dündar’a babalık davasında ’DNA usule uygun yapılmadı’ iddiası! Dilara Gülatan’dan şok sözler: Neden 50 sayfa rapor ald

Uğur Dündar'a karşı babalık davası açarak hukuk mücadelesine devam eden Dilara Gülatan, Sabah Gazetesi eki Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu. Dündar'ın tanımadığını iddia ettiği annesi ile ilişkisine dair ellerinde çok fazla kanıt olduğunu söyleyen Dilara Gülatan, geçtiğimiz günlerde Uğur Dündar lehine çıkan karara da itiraz edeceklerini açıkladı. Testin usulüne uygun yapılmadığına vurgu yapan genç kadın, "Uğur Dündar'ın DNA testi usulüne uygun yapılmadı. Hukuk mücadelem sürecek." dedi. Gülatan ayrıca Dündar'ın hem kendisi hem de annesine yönelik ekran önündeki cümlelerinin de kadına şiddet olduğunu söyledi.

Uğur Dündar ile babalık davanız sonuçlandı. Davaya dair neler söylemek istersiniz?

2 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Dava süreci maalesef ki içime sinerek ilerlemedi. Davada 3 defa hakim değişti, Adli Tıp Kurumu taşındı ve en ilginci de benden bir ay sonra Uğur Dündar'dan örnek alındı. Beni bu süreç çok rahatsız etti açıkçası. Davayı açarken belli şartlar var, ben bu şartları yerine getirdiğim için davayı açabildim. Ancak davada usul olarak da uzatma oldu. Mesela annemin de şahit olmasını istediler. Biliyorsunuz anneme zaten ulaşamıyoruz. Tam da bu süreçte Duygu'nun davasında anne şahitliği sorulmadan ilerlendi. Biz de Duygu'nun davasını emsal olarak gösterdik. Ve ondan sonra Adli Tıp'a sevk edildik. Adli Tıp'a gitme sürecimiz bile bir yıl sürdü. Sonrasında DNA testi verdim, benden bir ay sonra da Uğur Dündar verdi. Bu bile şüphelerimi güçlendiren bir durum.

Uğur Dündar'a karşı babalık davası açan Dilara Gülatan (A Haber arşiv)

Neden böyle düşünüyorsunuz?

Ben halktan bir insanım. Karşı taraf ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Adli Tıp'ta normal prosedürde sürüntü, saç ve kan alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Hatta ben bu durumu örneğimi alan doktora sordum ama tatmin edici bir cevap veremedi. Uğur Dündar'dan ise kan ve sürüntü alındı. Örnekleri alınırken avukatım da kendisinin yanında yoktu. Ondan da saç alınmadı. Bir de örnekler alınırken yan yana ve kamera eşliğinde alınması gerekiyor. Biz aynı zamanda bile vermedik. Avukatım zaten prosedüre uyulmadığı için itiraz etti. Bu süreçte hakimimiz değişti. Yeni gelen hakim bizim itirazımızı reddetti. Bir ay dosyayı okumak için süre istedi ve bir ay sonra da kararını açıkladı. Size başka bir ilginç şey de söylemek istiyorum.

Uğur Bey, Adli Tıp Raporu'na itiraz ettiğimiz 5 madde için Koç Üniversitesi'nden 5 tane hoca ile 50 sayfalık bizim itirazımızın kabul edilmemesi için rapor hazırlattı. Korkusu yoksa neden böyle bir rapor hazırlatma ihtiyacı hissediyor. Madem kendisine bu kadar güveniyor, o zaman Adli Tıp'ta bir daha örnek versin. Bakın İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın da tekrarlanan test sonucunda kızı olduğu ortaya çıktı. İlk test de negatif çıkmıştı. Sonrasında gerçek ortaya çıktı. Ben de hukuk mücadelemi devam ettireceğim.

Uğur Dündar'a karşı babalık davası açan Dilara Gülatan (A Haber arşiv)

EKRAN ÖNÜNDE AYRI YÜZÜME AYRI KONUŞTU

Babalık davası basına yansıdığı dönemde Uğur Dündar sizi aradı değil mi?

Davayı açmadan önce ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Hatta avukatına da ulaşarak kendisiyle görüşme talebimizi ilettik. Uğur Bey benimle asla görüşmek istemediğini avukatı aracılığıyla bize iletti. Hatta avukatı "İsterseniz dava açın, hakkınız neyse alırsınız" dedi. Sonra olaylar kamuoyuna yansıyınca Uğur Bey kendisi beni aradı. Bana olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu ve ailesinin de bu süreçte yıprandığını söyledi. Annemi tanımadığını belirtti. Ben de kendisine annemle ilişkilerinin olduğunu hatta Çınar Otel'de görüştüklerini anlattım. Kuzenimin de tüm bu sürece şahit olduğunu belirttim. Uğur Bey'den bu süreçte bana yardımcı olmasını istedim. Kendisi ise sana sadece iyi dileklerimi iletebilirim dedi. Sonra televizyon kanalına çıkıp, benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi konuştu. Kafamı yetimhanede sarışın biri okşadığı için babam Uğur Dündar demişim gibi doğru olmayan şeyler söyledi. Bir de "Yardım edeyim babanı birlikte bulalım" dediğini açıkladı ama bana hiç öyle bir cümle kullanmadı. Benimle telefonda çok kibar konuşurken, ekranlarda annem için çok rencide edici sözler sarf etti. O sözleri bile duygusal şiddettir. Kadına şiddet de var, bize ekran karşısında sarf ettiği sözler psikolojik şiddettir. Yani ekran önünde başka, bana başka konuştu, belden aşağıya vurmaya çalıştı.

MİLYONLARIN ÖNÜNDE BANA VE ANNEME PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI

Uğur Dündar'ın 'gereksiz dava' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok kırıcı bir ifade. Onun gereksiz dediği benim hayatım. Empatiden yoksun ve saygısız bir ifade. Uğur Bey'in ekran ve sosyal medyada sergilediği tavır ile benimle telefonda görüştüğü tavır çok farklıydı. Zaten ekranlarda takındığı tavrı bana birebir konuşmamızda sergileseydi bambaşka bir Dilara ile karşılaşırdı. Uğur Bey ne yazık bu dava üzerinden popülizm yapmaya çalışıyor. Çıkıp ekranlarda annem ve benim hakkımda konuşurken söylediği sözler, takındığı tavır da bunun gösteriyor. Tekrar söylüyorum, kadına şiddet diyoruz ya... Uğur Bey ekranlarda yaptığı konuşmalarla zaten milyonların önünde bana ve anneme açıkça psikolojik şiddet uyguladı. Bel altı muhabbet yaparak ya da anneme ve bana hakaret ederek bir yere varamaz. Bize yaptığı terbiyesizliktir... Ben ona telefonda da söyledim, "Gelin birlik olalım, gerçekleri ortaya çıkaralım" dedim. Ama kendisi artık bu süreçten nasıl çekiniyorsa, prosedüre uymayan bir DNA raporu ile bu davayı kapattığını düşünüyor ama hukuki süreç devam ediyor. Gerçekler ortaya er ya da geç ortaya çıkacak. Benim adalete güvenim tam.

Dilara Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses ile oynadığı filmden bir görüntü

ELİMİZDE ANNEMLE BİRLİKTE OLDUKLARINA DAİR ÇOK BİLGİ VAR

Uğur Dündar annenizi tanımadığını söyledi ama siz ilişkileri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Uğur Bey annemi tanıdığı kabul ederse, bu kız bu davasında haklı anlamına gelir. Bunu dememek için de tanımıyorum diyor. Annem zaten film sektöründeki insanları tanıyan, onlarla film çevirmiş bir insan. Annemi hiç tanımadığını söylüyor ama birlikte olduğuna dair birçok bilgi var elimde. Annem bana "Uğur Dündar ile ilişkimiz oldu. Ben ona aşık oldum. Arkadaş ortamında dışarıda geziyorduk. Yemeklere gidiyorduk. İlişkimiz sonucu da sen oldun. Baban Uğur Dündar" dedi. Ben de bunun üzerine dava açtım. Dava sürecinde ilişkisi olduğunu söyleyen bilgiler gelmeye başladı bana. Yani ben nerede görüştüklerini nasıl bilebilirim. Annemle Çınar Otel'de görüştüklerine şahitlik eden insanlar var. Ben annemle Uğur Dündar arasında ilişki olduğuna inanıyorum. Yani tanımıyorum gibi açıklaması doğru değil. Dava sürecinde anneme ulaşamaya çalıştım ama ulaşamadım. Annemin ailesi de sessizliğini koruyor. Keşke annem çıksa ve anlatsa. Tek başıma mücadele ediyorum.

HAKKIMDA AĞIR YORUMLAR YAPILDI, ÇOK YIPRANDIM

Bu süreçte size kamuoyundan dönüşler oldu mu?

Ben bu süreçte çok yıprandım. Haksızca yorumlar yapılıyor. Özellikle ailem çok üzülüyor. Çok ağır yorum yapanlar var. Lütfen herkesi empati yapmaya çağırıyorum. Ben babasını bulmaya çalışan bir kadınım. Sadece doğrunun peşindeyim. Ben durduk yere bu yola girmedim. Elinde dayanağı olmadan böyle ciddi bir sürece kimse girmez zaten. Empati yapsın insanlar, kötü söz söylemeye gerek yok. Gerçekleri biliyoruz ve bunun da ispatının peşindeyiz. Birileri 'gereksiz dava' dediği için bu dava gereksiz de olmuyor. Çok vicdansız yorumlar görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Benim iki tane evladım var. İleride evlatlarım da bu yazılanları okuyacaklar. İnsanlar benim hakkımda yorum yaparken lütfen bunu da göz önünde bulundursun.