24 Kasım 2024, Pazar
Haberler Magazin Haberleri atv’nin yeni dizisi "Zembilli" sete çıktı! Yörük kasabası sürükleyici hikaye

atv’nin yeni dizisi "Zembilli" sete çıktı! Yörük kasabası sürükleyici hikaye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 11:01 Güncelleme: 24.11.2024 11:07
ABONE OL
atv’nin yeni dizisi Zembilli sete çıktı! Yörük kasabası sürükleyici hikaye

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi "Zembilli" sete çıkarken ilk günde pasta kesildi. Yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren'in oturduğu dizi Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. İşte detaylar...

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' sete çıktı. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak.

İlk set gününü pasta keserek kutlayan dizi ekibi heyecanlarını paylaştı. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

'Zembilli' yakında atv'de.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör