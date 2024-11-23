Seda Sayan'dan merak ettiren paylaşım! "Öylece gidiyoruz yarimle"

Ünlü şarkıcı 61 yaşındaki Seda Sayan ile 37 yaşındaki eşi Çağlar Ökten'in evliliği, uzun süre magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Çiftin arasındaki 25 yaşlık yaş farkı, sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu.

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, 2022 nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde mutluluğa evet demişlerdi.

Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

Kaynak: Instagram

DİKKAT ÇEKEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Seda Sayan, verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" demişti.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

61 yaşındaki Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımına 'Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin.'' yazmıştı.

Seda Sayan, annesi Ayşe Gürsaçar'ın tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı. Ünlü sanatçıyı eşi Çağlar Ökten de yalnız bırakmamıştı.

UÇAKTAN PAYLAŞTI

Seda Sayan, Instagram'ın hikaye bölümünden eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ''Öylece gidiyoruz yarimle.'' notunu düştü. Ünlü şarkıcının ve eşi Çağlar Ökten'in nereye gittiği merak konusu oldu.

Kaynak: Instagram