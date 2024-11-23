Yüksek takipçili ünlülere şok cezalar! 500 bin lira...

Sosyal medyanın gücünün artmasıyla birlikte, ünlülerin ve influencer'ların tanıtım içerikleri daha fazla dikkat çekiyor.

Bütün mesele şu: Oyuncu, bir markanın düzenlediği göz kamaştırıcı davete katılıyor veya bir otelde konaklıyor veya bir restorana gidiyor. Fotoğraflar çekiliyor, paylaşımlar yapılıyor. Ancak birkaç gün sonra, o görkemli akşamın faturası geliyor.

Cezalar artıyor, her şeyi bilen menajerler nerede?

Sabah'ın haberine göre; Modern oyuncu menajerliği, artık sadece işler ayarlamak ve sözleşme görüşmelerine katılmaktan ibaret değil. Bu mesleğin sosyal medya krizlerini yönetmekten, oyuncunun imajını şekillendirmeye kadar uzanan bir sorumluluk alanı var.

Peki bu her şeyi bilen menajerler, yüksek takipçisi olan oyuncuların katıldıkları marka davetlerinden ve paylaşımlarından dolayı 500 bin liralık cezalar yemesine neden engel olmuyorlar?

Kaynak: AA

"Kurallara aykırı tanıtım" nedeniyle oyuncuya 500 bin TL ceza! Madem böyle bir risk var, neden bu davetlere gidiliyor? Ya da bu kadar stratejik bir sektörün vazgeçilmez kahramanları menajerler, neden devreye girmiyor?

Öğrendim ki birçok marka, "Biz size ceza yazılırsa öderiz" vaadiyle oyuncuları cesaretlendiriyormuş. Menajerlik, oyuncuların kariyerlerine sahip çıkmak, sadece kırmızı halı pozlarında yanında durmakla sınırlı kalmamalı, unutmayın: "500 bin TL" sadece bir rakam değil, aynı zamanda yeni bir sosyal medya dersi.

Kaynak: AA