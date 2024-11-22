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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den meraklandıran paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 17:05
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den meraklandıran paylaşım!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman" dizsinde "Bala Hatun" rolüne hayat veren Özge Törer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Makyajsız haliyle poz veren güzel oyuncunun, paylaşımına düştüğü not, Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandırdı.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncusu Özge Törer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bala Hatun rolüyle izleyicilerin gönlünü fetheden Törer, makyajsız haliyle çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı.

"NELER OLUYOR YENİ BÖLÜMDE NELER?"

Güzelliğiyle beğeni toplayan Törer, paylaşımına yazdığı "Neler oluyor yeni bölümde neler?" notuyla da "Kuruluş Osman" izleyicilerini heyecanlandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Törer'in bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve dizinin yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.

İşte o paylaşım...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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