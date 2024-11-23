3. kez dava açtı! Güzide Duran ile Adnan Aksoy boşanıyor!

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'dan kötü bir haber geldi. 2008 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 16 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Kaynak: Sosyal medya

Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında çiftin ayrılık kararı aldığını ve boşanmanın detaylarını kaleme aldı. İşte o yazı...

"Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran ile 2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy cephesinden tatsız bir haberim var! Şimdi asıl bomba geliyor; bunun üçüncü boşanma davası olduğunu öğrendim.

Kaynak: Instagram

Evet yanlış okumadınız. İki çocukları olan çift, iki kez boşanmanın eşiğinden dönmüş. Adnan Aksoy, 2022 ve 2023 yılında da boşanma davası açmış ama yuvasını kurtarma umuduyla davasını geri çekmiş. Ama maalesef sorunlarını çözememişler ve Adnan Bey üçüncü kez mahkemenin yolunu tutmuş"

Kaynak: Instagram