"Annesinin kopyası" Emine Ün'ün kızı Duru 20 yaşında!

2003 yılında dünyaevine giren Emine Ün ile Emre Kınay, 23 Kasım 2004 tarihinde kızları Duru'ya kavuşmuştu. Ancak ünlü çift, 2009 yollarını ayırmıştı.

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru büyüdü ve 20 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kaynak: Instagram

"KELİMELER YETMEZ"

Emine Ün, kızıyla fotoğrafına "Hayat seninle daha çok güzelleşti…Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez. 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel" notunu düştü.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Emine Ün, sözlerine "Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim herşeyim kızım... İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Seni çok seviyorum" diye devam etti.

Kaynak: Instagram