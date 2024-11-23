Mehmet Dinçerler yanlışlıkla Hadise’nin fotoğrafını beğendi

Hadise ve Mehmet Dinçerler 2022 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Mutlulukları sadece 5 ay süren ikili, tek celsede boşanmıştı.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ise sosyal medyada yaptığı hamleyle gündeme geldi.

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın rol aldığı Esas Oğlan dizisinin galası gerçekleştirildi. Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise, galada romantik pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

Özyıldız ise Hadise ile sevgilisi Şenol Sönmez'in de yer aldığı fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayınladı.

YANLIŞIKLA BEĞENDİ

Ünlü oyuncunun fotoğraflarını Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler de beğendi. Dinçerler fotoğrafta Hadise ile Şenol Sönmez'in de olduğu fark edince kısa süre sonra beğenisini geri aldı.

Kaynak: Instagram