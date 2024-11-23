Kanserle mücadele eden Şimal'den yeni paylaşım! "Yoruldum artık"

Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına metastaz (kanserin köken aldığı organ ya da dokudan başka bir doku veya organa yayılması) yaptığını duyuran Şimal'den uzun süre sonra yeni paylaşım geldi.

Kaynak: Instagram

"YORULDUM ARTIK"

Zor zamanlardan geçtiğini duyuran Şimal, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık sanırım. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın"

Kaynak: Instagram

ESKİ VE YENİ HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Şimal, eski ve yeni halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" demişti.

Kaynak: Instagram