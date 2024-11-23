Eski çalışanını döven Kubilay Eraslan hakkında 5 yıl hapis istemi!

'Sokağın Çocukları', 'Dedemin Gözyaşları', 'O Hayat Benim' gibi dizi ve filmlerde rol alan Kubilay Eraslan oyunculuk dışında işletmeciliğini yaptığı telefon dükkanında kendisinden habersiz satış yapıp ücretini cebine atan elemanı ile kavga etti.

Olay geçtiğimiz 19 Nisan tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi.

Sabah'ın haberine göre; Oyuncu Kubilay Eraslan babası ile beraber çalıştırdığı telefoncu dükkanında çalışıyordu. İddiaya göre dükkânda çalışan Erkan Y., isimli kişi tamir için aldığı telefonları sahibine iade etmiyor. Bazı telefonları da habersiz bir şekilde satarak parayı kendisi alıyordu.

ESKİ ÇALIŞANINI DÖVDÜ

Kubilay Eraslan bu davranışları nedeniyle çalışanının işine son verdi. Olay günü Eraslan kusurlu bir telefonu verdiği kişiden eski elemanı Erkan Y.'nin aldığını öğrenince konuşmak için yanına gitti.

İkilinin konuşma sırasında iddiaya göre Erkan Y., oyuncuya küfür edince Kubilay Eraslan eski çalışanını yumruklamaya başladı. Aldığı darbeler sonrası yüzünden yaralanan Erkan Y., karakola giderek oyuncudan şikayetçi oldu.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Şikayet sonrası gözaltına alınan oyuncu emniyette verdiği ifadesinde Erkan Y.'nin küfür ederek kendisini tahrik ettiğini bu nedenle dayanamayarak darp ettiğini ancak pişman olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üzerine atılı suçlamaları kabul eden Kubilay Eraslan hakkında, 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

BEN VURMADIM AYAĞI KAYDI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan oyuncu suçlamaları kabul etmeyerek olay günü bir telefonun dükkanda olmadığını gördüğünü bunun üzerine daha önceden işten çıkardığı Erkan Y.'nin telefonu internet üzerinden sattığını öğrendiğini konuşmak için buluştuklarında herhangi bir şekilde kendisini darp etmediğini hava yağışlı olduğunu için ayağının kayarak düştüğünü ve yaralandığını iddia etti.

Kaynak: Instagram