Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul’a geldi! Sosyal medyadan paylaştı

Başrolünde Gabriel Basso'nun yer aldığı 'The Night Agent' dizisinin 3. sezon çekimlerine başlandı. Toplam 10 bölümden oluşacak dizinin 3. sezonun çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizinin başrol oyuncusu Gabriel Basso'dan İstanbul paylaşımı geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, "İstanbul güzeldir" dedi. İşte o paylaşım...

Kaynak: Instagram

İlk sezonuyla 2023'te en çok izlenen Netflix dizilerden biri haline gelen dizinin 2. sezonu ise gelecek yıl izleyicilerle buluşacak.

Matthew Quirk'ün aynı adlı romanından uyarlanan dizi, acil durum hattına bakan düşük rütbeli FBI ajanı Peter Sutherland'ı merkezine alıyor. Dizinin yapımcılığını Shawn Ryan üstlenirken, yürütücü yapımcılığı Marney Hochman, Paul Bernard, Munis Rashid, Guy Ferland, Seth Gordon, Julia Gunn, David Beaubaire, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou ve James Vanderbilt gerçekleştiriyor.

Leon: The Professional filminde canlandırdığı Mathilda karakteri ile dünyaca ünlü bir isme kavuşan Natalie Portman, İstanbul'a gelmişti.

Amerikalı oyuncu Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan Thirty Seconds to Mars grubu, konser vermişti. Leto, taksi bulamayınca toplu taşıma aracında hayranları tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: Instagram