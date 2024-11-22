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Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 13:08
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Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı!

Adanalı dizisiyle hafızalarda iz bırakan Umut Oğuz'un 6 yıllık eşi Sevilay Tilda boşanma davası açmıştı. 5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, ünlü oyuncudan 1 milyon TL tazminat ile aylık 25 bin TL nafaka talep etti. Çiftin duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası geçtiğimiz gün görüldü. Ancak çift, boşanamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sevilay Tilda Oğuz, mahkemeye sunduğu dilekçede eşiyle aralarındaki sevgi, saygı ve dostane bağların kaybolduğunu belirtti.

Sevilay Tilda Oğuz, davaya konu geçimsizlik sebeplerini şimdilik anlatmak istemediğini ifade etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sevilay Tilda Oğuz, 5 yaşındaki çocuğunun velayetini talep ederken, Umut Oğuz'dan 1 milyon TL'lik tazminat ve aylık 25 bin TL nafaka istedi.

Umut Oğuz ise davanın reddini isteyerek eşiyle fiilen ayrı olmadıklarını söyleyerek boşanmak istemediğini belirtti.

Ünlü oyuncunun avukatı "Ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu yoktur" ifadelerini kullandı.

Umut Oğuz ve eşi Sevilay Tilda Oğuz'un duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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