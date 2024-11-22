Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya uyarı! Konuşma tarzıyla göze battı

Kenan Doğulu ve Sakiler'in iş birliğiyle hazırlanan "Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor" albümünün lansmanı, önceki akşam gerçekleştirilen özel bir etkinlikle müzikseverlerle buluştu.

Geceye, Doğulu'nun eşi Beren Saat de katılarak destek verdi. Doğulu, albüm hakkında eşi Beren Saat'e de açıklamalarda bulunarak, projeyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Doğulu, şu ifadeleri kullandı: "Aslında şu anda albümümüz hazır. Beren'in programına göre uyduracağız Nisan ayı gibi..."

Kenan Doğulu konuşurken araya giren Beren Saat "Tarih açıklamayalım... Evet bizim albümümüz, hazırlıyoruz" diyerek eşini uyardı.

Kaynak: Instagram

Doğulu'nun açıklama yaptığı esnada araya giren Beren Saat'in mimikleri ve konuşma şekli sosyal medyada eleştirildi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Saat'in konuşma tarzı için "2 yaşındaki şımarık kız çocuğu gibi konuşuyor", "Beren'in konuşma tarzı insanı yoruyor" yorumları yapıldı.

Kaynak: Instagram