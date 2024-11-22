Tülin Şahin'den samimi açıklama! "Bakıcım yok her şeyi kendim yapıyorum"

Ünlü manken Tülin Şahin kızını, babası Pedro de Noronha'ya göstermediği iddia edilerek davalık olmuştu. Şahin, son olarak yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"HER ŞEYİ KENDİM YAPIYORUM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, "Hem anneme, hem de çocuğuma bakıyorum. Annem de bize bakıyor, öyle bir hayatımız var. Dadımız yok. Her şeyi ben kendim yapıyorum, kimse inanmıyor. Mesleki olarak bir önyargı mı var bilmiyorum ama ev işlerini ben kendim yapıyorum" dedi.

Kaynak: Instagram

Tülin Şahin, Nisan 2019'da Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini duyurmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı dünyaya getiren ünlü manken, bir süre sonra Noranha ile ilişkisini sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından Pedro de Noronha, Şahin'in kendisine kızlarını göstermediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: Instagram