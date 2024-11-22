Bir deri bir kemik kaldı! Şeyma Subaşı’nın son görüntüsü korkuttu

Acun Ilıcalı'ın eski eşi Şeyma Subaşı, hem aşk hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Lüks yurt dışı tatilleri, sevgilileri ve renkli yaşamıyla sıkça magazin sayfalarında yer alan Subaşı, bu kez de son haliyle gündem oldu.

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan 34 yaşındaki ünlü ismin son paylaşımında, aşırı zayıflığı ise gözlerden kaçmadı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın son hali için "Bir deri bir kemik kalmış", "Aşırı zayıfladın", "Biraz kilo al" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Instagram

Öte yandan Subaşı, önceki yıllarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ancak bu mutlu birliktelik uzun sürmedi ve ikili 2023 yılında boşanma kararı aldı. Boşanmanın ardından Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kaynak: Instagram